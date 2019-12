FOTO – Brozovic, selfie “epic” con due compagni alla cena di Natale Inter

Condividi questo articolo

Brozovic protagonista della tipica mossa “Epic” durante la cena di Natale dell’Inter. Il croato coinvolge due compagni di squadra nel selfie condiviso dal profilo Instagram del club nerazzurro

CENA DI NATALE SPENSIERATA – Marcelo Brozovic raccoglie “seguaci”. Il numero 77 dell’Inter si esibisce nella tipica mossa “Epic” insieme a Milan Skriniar e Nicolò Barella, seduti al suo tavolo, che lo imitano divertiti. Un selfie simpatico in un contesto ideale per cementare il gruppo interista in vista di un 2020 che sarà un anno fondamentale per il ritorno ai vertici auspicato dalla società e da Antonio Conte. Di seguito il post condiviso dall’account Instagram ufficiale nerazzurro.