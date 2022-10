FOTO – Brozovic scalpita, rientro molto vicino: un indizio non lascia dubbi!

Marcelo Brozovic è ormai vicinissimo al rientro in campo, e l’Inter non vede l’ora di riabbracciarlo. Intanto il croato scalpita e lo dimostra sui social tramite un post su Instagram.

RIENTRO VICINO − Marcelo Brozovic, fuori ormai da un mese, è sempre più vicino al rientro in gruppo (vedi articolo). Il centrocampista nerazzurro continua a lavorare intensamente per cercare di tornare a disposizione il prima possibile. Lavoro, quello del croato, che sta dando i suoi frutti e che potrebbe riportarlo tra i convocati prima del previsto. Il suo rientro potrebbe infatti avvenire già per la sfida del 6 novembre con la Juventus, cercando comunque di non affrettare troppo i tempi per evitare possibili ricadute.

Brozovic impaziente di rientrare

Intanto il 77 dell’Inter è sempre più impaziente di tornare in campo e lo dimostra tramite un post sul suo profilo Instagram. Nessuna descrizione alla foto che lo raffigura intento ad allenarsi, ma solo due cuori nerazzurri e l’immancabile emoticon della bomba. Il messaggio rivolto ai tifosi e agli avversari è comunque molto chiaro: preparatevi perché Marcelo Brozovic sta tornado più forte di prima.