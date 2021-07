FOTO – Brozovic si presenta a Inter-Crotone con un nuovo look: «Ice man»

Brozovic oggi alle 18 sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Crotone. Il centrocampista croato si presenterà alla prossima amichevole con un nuovo look, svelato via Instagram.

PLATINO – Marcelo Brozovic diventa di… ghiaccio. “Ice man”, è il commento del centrocampista croato a una foto che lo ritrae nell’allenamento di questo pomeriggio, dove si è presentato con un nuovo look. Si è, ancora una volta, tinto i capelli, ma stavolta di un colore diverso rispetto al solito. Così scenderà in campo in Inter-Crotone, la prossima amichevole. Un suo ex compagno, Daniele Padelli, ha commentato: “Non so veramente cosa dire…”

