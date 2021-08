FOTO − Brozovic non manca ad accogliere Eriksen: «Grande»

Bagno di accoglienza e di amore per Eriksen ad Appiano Gentile. In casa Inter, tutti i giocatori hanno espresso la loro felicità per il ritorno del danese, compreso il compagno di reparto Brozovic

ACCOGLIENZA − Continuano ad essere attivi i social dei giocatori dell’Inter, intasati da immagini e bellissime parole nei confronti di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è, infatti, ritornato ad Appiano Gentile dopo il drammatico episodio che lo ha coinvolto lo scorso 12 giugno durante la gara di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Il ragazzo, inoltre, ritornerà a Copenaghen per iniziare la sua fase di riabilitazione. Dopo Vidal e Lautaro Martinez, anche Marcelo Brozovic ha voluto celebrare il rientro del compagno con la foto al completo di tutta la squadra e con tanto di didascalia: «Grande». Di seguito il post.

