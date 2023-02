FOTO – Brozovic in allenamento punta il Milan: chance da titolare nel derby?

Marcelo Brozovic da qualche giorno è tornato ad allenarsi regolarmente con l’Inter in preparazione dell’importantissima sfida con il Milan in programma domenica sera.

VISTA DERBY – Marcelo Brozovic tornerà a disposizione dell’Inter proprio per il derby di Milano tra Inter e Milan. Chance importanti di giocare, addirittura da titolare davanti la difesa (vedi QUI). Il croato vuole farsi trovare pronto per l’importantissima sfida di domenica. Brozovic è stato fotografato questa mattina in campo durante l’allenamento. Di seguito una foto pubblicata sui canali social dell’Inter.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]