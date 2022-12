FOTO – Brozovic guarda al Brasile: vista semifinale con uno stimolo in più!

Brozovic venerdì scende in campo con la Croazia che per conquistare la semifinale dei Mondiali in Qatar dovrà superare lo scoglio Brasile (partita in programma alle ore 16.00). Il centrocampista dell’Inter è già proiettato alla sfida

VISTA SEMIFINALE – Marcelo Brozovic venerdì alle 16.00 sfida il Brasile di Neymar con la sua Croazia: in palio c’è la semifinale dei Mondiali in Qatar. Il centrocampista dell’Inter, indispensabile tanto in nerazzurro quando in Nazionale, è proiettato alla partita contro i verdeoro. Lo scoglio da superare è piuttosto ostico ma la Croazia e vice Campione del Mondo in carica e crede nelle sue possibilità. Inoltre, conquistando l’eventuale semifinale, Brozovic avrebbe modo di sfidare o l’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij oppure l’Argentina di Lautaro Martinez (vedi focus). Uno stimolo in più per lui.

Questo il post di Brozovic su Instagram in attesa di Croazia-Brasile.