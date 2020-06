FOTO – Brozovic, freccette e relax casalingo in vista della ripresa

Non solo duri allenamenti sul campo, ma anche relax: Marcelo Brozovic si prepara in questo modo alla settimana che porterà alla ripresa ufficiale della stagione, con l’incontro di Coppa Italia tra Inter e Napoli in programma sabato sera.

RELAX – Non solo calcio. Una delle passioni di Marcelo Brozovic, come dimostrato anche da alcune foto pubblicate in passato, sono le freccette. E proprio le freccette sono il soggetto dell’ultima foto pubblicata dal centrocampista nerazzurro sul suo profilo ufficiale “Instagram”. Relax per il giocatore, in vista di un periodo intenso di circa due mesi che porterà la stagione – salvo ulteriori emergenze – a concludersi. Il primo impegno di questo periodo è la sfida di sabato sera contro il Napoli in Coppa Italia e sicuramente Antonio Conte avrà bisogno del suo faro di centrocampo per guidare l’Inter al successo.