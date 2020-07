FOTO – Brozovic festeggia lo 0-3 in Genoa-Inter: le sue parole

FOTO – Brozovic festeggia lo 0-3 in Genoa-Inter:...

Dopo la vittoria per 0-3 in Genoa-Inter, arrivata grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e alla rete di Alexis Sanchez, Marcelo Brozovic ha voluto esprimere la sua gioia attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”.

TRE GOL – “Bam, baam, baaam, +3!” con queste poche e semplici parole Marcelo Brozovic ha voluto sottolineare i tre gol arrivati ieri sera in Genoa-Inter, che hanno garantito ai nerazzurri tre imporantissimi punti in vista della lotta al secondo posto. Il centrocampista croato ha in questo modo elogiato proprio Romelu Lukaku – autore di una doppietta – e Alexis Sanchez, autore del secondo gol della serata.