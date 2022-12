FOTO – Brozovic, festa post-Mondiali in Croazia… Con gesto ‘epico’!

Dopo un altro grande percorso ai Mondiali terminato con il terzo posto, la Croazia è accolta dai suoi tifosi dopo il rientro dal Qatar. Marcelo Brozovic tra i protagonisti dei festeggiamenti, come testimonia una foto del connazionale Ante Budimir.

EPIC BROZO – Festeggiamenti post Mondiali per la Croazia, che ha terminato la competizione al terzo posto al termine di un’altra grande prestazione dopo quella culminata in finale nel 2018. Il popolo croato ha accolto i suoi beniamini, tra cui naturalmente anche Marcelo Brozovic. Proprio il centrocampista dell’Inter è stato tra i protagonisti dei festeggiamenti, come testimonia la storia pubblicata dal connazionale Ante Budimir sul suo profilo Instagram. Con tanto dell’ormai famoso gesto dell’Epic Brozo.