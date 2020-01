FOTO – Brozovic fa 150… due volte! I complimenti dell’Inter

Scendendo in campo in Napoli-Inter, Marcelo Brozovic festeggia due eventi, entrambi con il 150 come fattore comune. Per il croato sono 150 le presenze in Serie A con la maglia dell’Inter, e 150 sono anche le presenza da titolare in tutte le competizioni. Ecco i complimenti dell’Inter!

150 PER DUE – Marcelo Brozovic straccia due volte il traguardo di 150. Con il gettone di Napoli-Inter, il croato raggiunge infatti le 150 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter. Alle sue spalle lascia alcuni mostri sacri della storia nerazzurra, come i portieri Giuliano Sarti e Francesco Toldo, fermi a 148 e 147 presenze. Per Brozovic, i prossimi nel mirino Pietro Serantoni e Mario Giubertoni (153 e 154). Se dovesse giocare contro l’Atalanta (sabato 11/01 alle 20.45) e tutto il girone di ritorno, Brozovic supererebbe anche Evaristo Beccalossi (157), Gianluca Pagliuca (165) e Walter Adrian Samuel (168). Inoltre, con la presenza di oggi, Brozovic ha messo nel palmares anche la presenza numero 150 da titolare tra tutte le competizioni. Ecco il messaggio dell’Inter per celebrare questo traguardo: “🇭🇷 | BROZO Marcelo #Brozovic registra oggi la sua 1⃣5⃣0⃣ª presenza in @SerieA e la 1⃣5⃣0⃣ª da titolare con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni 👏 #NapoliInter #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵”