FOTO – Brozovic esulta: “Inter-Bologna, grande partita”

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, ha pubblicato una foto tramite il proprio profilo Instagram per celebrare la vittoria sul Bologna

POST – Marcelo Brozovic di ha celebrato la vittoria in Inter-Bologna con due foto postate sul suo profilo Instagram. Il croato, autore di una bella prestazione ieri sera con tanto di assist per Achraf Hakimi per il gol del 2-0 nerazzurro, ha scritto nella didascalia del contenuto. “Grande partita! +3! @inter 🖤💙”.