FOTO – Brozovic è tornato: il croato si allena in gruppo verso la Juventus

Marcelo Brozovic, come riportato in giornata – qui i dettagli – è tornato ad allenarsi con il gruppo. Salgono le probabilità di vederlo quantomeno in panchina in Juventus-Inter di domenica sera

RITORNO IMPORTANTE – Come testimonia una foto pubblicata sull’account Instagram dell’Inter, Marcelo Brozovic oggi si è allenato con il gruppo. Una notizia importantissima per Simone Inzaghi e per tutta l’Inter, che potrà contare sul numero 77 per gli ultimi impegni del 2022.

Ecco la foto pubblicata dal club nerazzurro sul proprio account Instagram.