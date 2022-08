Marcelo Brozovic ha recuperato dal problema fisico e sarà impiegato regolarmente in campo da titolare per l’esordio contro il Lecce.

L’ESORDIO – Marcelo Brozovic dà la carica per l’esordio in Serie A in Lecce-Inter. Il centrocampista ha recuperato e giocherà regolarmente da titolare: «È ora dello spettacolo, Lecce-Inter prepariamoci alla lotta!».

Di seguito il post pubblicato sui social