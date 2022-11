FOTO – Brozovic di nuovo a lavoro con l’Inter per il match contro il Bologna

L’Inter ritrova Brozovic, già in campo nel secondo tempo del match contro la Juventus. Il centrocampista nerazzurro, dopo il lungo stop per l’infortunio e l’ultima dolorosa sconfitta, è tornato al lavoro. Di seguito la foto, pubblicata sui social, che lo ritrae nell’allenamento in vista della sfida contro il Bologna.

A LAVORO – Marcelo Brozovic vuole voltare pagina dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Il centrocampista nerazzurro lo fa pubblicando un nuovo post sul proprio profilo Instagram. Nella foto, infatti, il croato è impegnato nel primo allenamento in vista del match contro il Bologna. Dopo essere stato costretto fuori per più di quaranta giorni in seguito all’infortunio, il 77 è subentrato nel secondo tempo dell’ultima sfida di Serie A.

L’Inter esce distrutta dalla tredicesima giornata di campionato. L’unica nota positiva per i nerazzurri è il recupero di Brozovic. Finora l’alternativa a centrocampo individuata da Simone Inzaghi (vedi articolo) aveva retto bene il gioco nerazzurro. Ma il ritorno del regista titolare, in questo momento, potrebbe ridare vigore a una squadra troppo scarica.