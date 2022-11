FOTO – Brozovic, compleanno in Arabia Saudita con un ex compagno all’Inter

Brozovic oggi compie trent’anni (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter li festeggia in Arabia Saudita, dove si trova assieme alla Croazia, e ha ricevuto gli auguri da parte di un ex compagno.

IL SALUTO – Per Marcelo Brozovic compleanno… in campo. Il centrocampista dell’Inter alle 13 (ora italiana) giocherà Arabia Saudita-Croazia, partita amichevole di preparazione ai Mondiali. È in programma a Riyad, città dove si trova adesso e dove festeggia trent’anni. Con lui Ivan Perisic, suo compagno in nerazzurro dal 2015 allo scorso maggio e anch’esso convocato per Qatar 2022.

“Buon compleanno vecchio”, il messaggio di Perisic a Brozovic in una storia pubblicata sul suo account Instagram.