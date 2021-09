FOTO – Brozovic celebra il traguardo raggiunto con l’Inter: 250

Brozovic ha raggiunto quota duecentocinquanta presenze con la maglia dell’Inter martedì a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo). Il centrocampista, via social, ha pubblicato una foto per celebrare il traguardo.

RISULTATO OTTENUTO – Non è stata certo la sua miglior serata, anche per via della sostituzione anticipata. Tuttavia Marcelo Brozovic, martedì, ha fatto la presenza numero duecentocinquanta con la maglia dell’Inter. La prima è avvenuta l’1 febbraio 2015, in casa del Sassuolo che curiosamente sarà proprio il prossimo avversario sabato alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Questo il post con cui il giocatore croato ha festeggiato via Twitter il numero.