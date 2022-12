FOTO – Brozovic è carico e si prepara, Croazia-Giappone in vista!

Tra poche ore la Croazia affronterà il Giappone per gli ottavi di finale dei Mondiali. Il giocatore dell’Inter Marcelo Brozovic si carica e si allena per la sfida, il momento è decisivo per la squadra.

ADRENALINA – Marcelo Brozovic è pronto per una delle partite più importanti della sua carriera. Croazia e Giappone si scontreranno agli ottavi di finale dei Mondiali per ottenere il pass per i quarti. Dopo il sorprendente passaggio del turno da prima nel girone il Giappone vuole continuare la sua esperienza in Qatar. La Croazia del Ct Dalic invece cercherà di rimediare alle precedenti partite non eccellenti. Nonostante i risultati, la squadra di Brozovic non ha convinto e vuole smentire gli scettici. Il calciatore dell’Inter giocherà la sua quarta partita consecutiva da titolare, dopo il periodo in panchina e l’infortunio riscontrato con il club. Il numero 77 nerazzurro sta dimostrando il suo valore e le sue qualità anche in una competizione di livello come il Mondiale, domani sarà l’ennesima occasione per alzare i giri del motore. Intanto Brozovic pubblica su Instagram un post.

Il calciatore è pronto, il Giappone è avvisato.