FOTO – Brozovic, allenamento prima della sfida in casa Inter con Skriniar

Brozovic si prepara alla sfida contro la Slovacchia di Skriniar. Su Instagram, il centrocampista croato ha postato una foto dall’allenamento odierno della sua nazionale.

SFIDA TRA INTERISTI – Domani alle ore 20:45 andrà in scena Slovacchia-Croazia a Bratislava. La gara è valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, ma per i tifosi dell’Inter ha tutto un altro significato. In campo si sfideranno infatti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic da una parte e Milan Skriniar dall’altra. Su Instagram, il centrocampista classe ’92, ha postato una foto della seduta di allenamento odierna che lo ritrae mentre sta per calciare la palla al volo tra gli sguardi dei suoi compagni. Immancabile l’emoji della bomba a mano, ormai il suo marchio di fabbrica. Di seguito il post dall’account Instagram di Brozovic.

