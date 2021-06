FOTO − Borja Valero saluta: «Ringrazio tutte le squadre in cui ho giocato»

Borja Valero lascia il calcio. Il centrocampista spagnolo, militante anche nell’Inter, ha voluto salutare tramite un commovente post su Instagram tutti le squadre e i tifosi con il quale ha condiviso tanti anni di carriera

ADDIO AL CALCIO − Borja Valero ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Il centrocampista spagnolo che ha giocato anche nell’Inter dal 2017 al 2020, dice addio al calcio giocato. Con la maglia nerazzurra, ha totalizzato complessivamente 100 presenze, condite da cinque reti. Borja Valero ha anche vestito le maglie iberiche di Real Madrid, Mallorca e Villarreal, nonché quella inglese del West Bromwich Albion. In Serie A, oltre all’Inter, il madrileno è stato giocatore della Fiorentina per 233 volte. Su Instagram, ha voluto salutare tutti tramite una foto e una bellissima didascalia: «È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare Real Madrid, Mallorca, West Bromwich Albion, Villarreal, Inter e Fiorentina. Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie Rocio Rodriguez e miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille. Ci vediamo in città».

