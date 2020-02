FOTO – Borja Valero festeggia: “Bravi ad ottenere risultato importante”

Borja Valero, tramite il suo profilo Instagram, festeggia la vittoria dell’Inter sul campo del Ludogorets, nei sedicesimi di Europa League. Lo spagnolo proietta poi la sua attenzione al prossimo impegno dei nerazzurri.

RISULTATO IMPORTANTE – Borja Valero, tramite il suo profilo di Instagram, esprime la sua contentezza per la vittoria dell’Inter sul campo del Ludogorets. Successo arrivato grazie alla prima rete con la maglia nerazzurra di Christian Eriksen ed il rigore di Romelu Lukaku. Ecco le parole del centrocampista spagnolo: “Bravi ad ottenere un risultato importante in trasferta. Ma sappiamo che non è finita. Da domani testa al campionato”.

