FOTO – Bonucci ora ironizza su Inter-Juventus: «Alla fine sono entrato!» (Al The Best)

Bonucci, a cinque giorni da Inter-Juventus di Supercoppa Italiana, trova il tempo per ironizzare sul suo mancato ingresso causato dal gol di Sanchez al 121′. L’ha fatto su Instagram per il premio FIFA The Best.

ENTRA MA ALTROVE – Leonardo Bonucci è entrato nella Top 11 del premio FIFA The Best, assegnato questa sera. Con lui Gianluigi Donnarumma come portiere, Ruben Dias e David Alaba come difensori, N’Golo Kanté, Jorginho e Kevin De Bruyne come centrocampisti, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo come attaccanti. Il giocatore della Juventus ne ha approfittato per tornare (e ironizzare) su quanto successo in Supercoppa Italiana contro l’Inter mercoledì.

“Alla fine sono entrato… nella Top 11”, la storia di Bonucci sul suo account Instagram, dove scherza sull’accaduto.