FOTO – Bonetti esulta per gol e vittoria: «Inter, avanti così!»

Tatiana Bonetti è stata tra le protagoniste della vittoria di oggi dell’Inter Women sulla Sampdoria (vedi report). L’attaccante nerazzurra, dopo il gol segnato, ha esultato per il risultato.

AVANTI COSÌ – Tanta gioia per Tatiana Bonetti, attaccante dell’Inter Women. Sia per il risultato che ha portato le nerazzurre a vincere, sia per il suo gol segnato. Attraverso il profilo Instagram ufficiale, la giocatrice ha pubblicato una foto proprio di oggi. “Contenta per la vittoria e per il gol, avanti così!“.

Questa la foto pubblicata dalla nerazzurra.