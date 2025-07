FOTO – Bisseck annuncia l’accordo con un brand: «Trust the process»

Yann Aurel Bisseck sta costruendo gran parte della sua carriera proprio con la maglia dell’Inter. Il difensore nerazzurro ha annunciato quest’oggi su Instagram il rinnovo dell’accordo con un grande brand internazionale.

RINNOVO – Yann Aurel Bisseck ha vissuto le sue due migliori stagioni in carriera e lo ha fatto con la maglia dell’Inter. Prima ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli, poi il ventesimo scudetto da assoluto protagonista nonostante la presenza di Benjamin Pavard nel suo medesimo ruolo. Simone Inzaghi inizialmente non lo vedeva, solo da novembre 2023 ha iniziato a farlo giocare a partire dalla Champions League. E da quel momento il suo impiego non è mai stato in dubbio, anche se forse ci sarebbero stati i motivi in questa stagione. Bisseck ha ottenuto le prime due convocazioni con la Germania di Julian Nagelsmann, la seconda l’ha dovuta saltare per infortunio dopo la finale di Champions League.

Bisseck rinnova con Nike!

ANNUNCIO – Il calciatore ora è a riposo e ha lavorato sul suo recupero durante il Mondiale per Club in cui non ha partecipato. Intanto, da Colonia in Germania, ha fatto un importante annuncio.

Bisseck ha rinnovato il suo accordo con la Nike, uno dei più importanti brand nel mondo dello sport. E ha chiuso scrivendo: «Continuando a seguire il processo!»