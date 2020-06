FOTO – Biraghi: “Inter, azzeriamo e ripartiamo! Stagione ancora lunga”

Condividi questo articolo

Biraghi prova a suonare la carica dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia. Il terzino sinistro nerazzurro, tramite i propri canali social, manda un messaggio dopo l’allenamento odierno

CARICA SOCIAL – Cristiano Biraghi reagisce dopo Napoli-Inter: “Azzeriamo e ripartiamo. La stagione è ancora lunga”. Il terzino, in prestito dalla Fiorentina, è subentrato nella ripresa al posto di Ashley Young provando a dare un contributo per la qualificazione in finale di Coppa Italia. L’obiettivo nerazzurro è fallito, ma c’è la voglia di guardare avanti per concludere al massimo delle possibilità la Serie A prima e l’Europa League poi. Nel mirino subito la Sampdoria, per il recupero di campionato utile ad avvicinare Juventus e Lazio in classifica. Di seguito il post del numero 34 dell’Inter, pubblicato su Instagram.