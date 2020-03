FOTO – Biraghi, auguri all’Inter: “Famiglia, orgoglioso di farne parte”

Tramite un post su Instagram, Cristiano Biraghi ha voluto fare i propri auguri all’Inter in occasione dei 112 anni di storia del club nerazzurro. L’esterno sinistro è cresciuto nelle giovanili della società milanese e ribadisce ancora una volta il proprio attacamento alla maglia

AUGURI – L’Inter compie 112 anni di storia e oggi è il giorno degli auguri da parte di ex e attuali giocatori nerazzurri. Tra questi c’è Cristiano Biraghi, particolarmente legato ai colori del club con cui è cresciuto e in cui è tornato questa estate dalla Fiorentina. L’esterno sinistro ha voluto omaggiare l’Inter tramite un post su Instagram: “Fiero e orgoglioso di far parte di questa famiglia. Tanti auguri Beneamata“.