FOTO – Beppe Baresi spegne 64 candeline. Arriva l’omaggio dell’Inter

L’Inter si appresta ad affrontare la Roma in Coppa Italia domani sera alle 21 a San Siro. Il ritorno di Jose Mourinho sarà speciale (vedi articolo) con intanto l’Inter che festeggia vari calciatori che compiono gli anni anni oggi. Tra questi c’è anche Beppe Baresi, fresco di 64 anni.

COMPLEANNO – Non solo Nicolò Barella compie gli anni oggi (vedi articolo). Una leggenda vivente, un ex Inter infatti, spegne le candeline lo stesso giorno di Bare. Beppe Baresi, cresciuto e legato alla maglia dell’Inter sin dalle giovanili, fa 64 anni.

🎂 | COMPLEANNO 🏟️ 559 presenze

🏆 6 trofei Tanti auguri Beppe Baresi! ⚫🔵 pic.twitter.com/53mjewkAj5 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 7, 2022

È il quinto giocatore con più presenze della storia dell’Inter: Beppe Baresi ha colorato la sua vita di nerazzurro fin dal Settore Giovanile, vestendo la maglia dell’Inter in 559 occasioni tra il 1976 e il 1992. 13 i gol segnati in 16 stagioni impreziosite da 2 Scudetti, 1 Coppa UEFA, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, conquistate prima di cavalcare diverse epoche della storia del Club come dirigente e tecnico. Oggi Giuseppe Baresi compie 64 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!. Questo il messaggio dell’Inter a cui anche la nostra redazione di Inter-News.it si unisce. Tanti auguri Beppe!