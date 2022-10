FOTO − Bellanova esulta dopo Inter-Sampdoria con uno slogan: «Amala!»

L’Inter ha ottenuto la sua quarta vittoria di fila in campionato. Tre a zero alla Sampdoria. In campo anche nel secondo tempo Raoul Bellanova, che sui social non nasconde il suo interismo

AMALA − Bellanova ha fatto uno spezzone di gara in Inter-Sampdoria, tanto basta per festeggiare insieme alla squadra il quarto successo consecutivo in campionato. Per i nerazzurri si tratta del settimo risultato utile consecutivo, segno di come la squadra ha cambiato totalmente rotta dopo l’inizio shock. Su Instagram, il laterale destro ha mostrato la sua fede nerazzurra.

Avanti così, squadra rinata.