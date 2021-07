FOTO – Bastoni e un vecchio ricordo con Bonucci: «Qualche anno fa…»

Bastoni ha fatto parte della spedizione azzurra che ha trionfato a EURO 2020. Su Instagram, il difensore dell’Inter ha pubblicato una storia che lo ritrae da bambino mentre incontra Bonucci in ritiro con la Nazionale diversi anni fa.

AMARCORD – La Nazionale Italiana ha vinto gli Europei battendo l’Inghilterra in finale ai calci di rigore. Decisive le parate di Gianluigi Donnarumma. Alessandro Bastoni, dopo lo scudetto conquistato con l’Inter, aggiunge così un altro trionfo alla sua grande stagione. Su Instagram, tra le tante storie con cui il difensore nerazzurro sta celebrando la vittoria di ieri, ce n’è una molto curiosa. Bastoni da bambino, riccioluto e sorridente, che posa con Leonardo Bonucci in ritiro con l’Italia: «Qualche anno fa». Bastoni ha rispolverato un ricordo che sicuramente farà sorridere anche il difensore della Juventus, con il quale ha giocato nel primo tempo del match contro il Galles in questo Europeo. Da quell’immagine si passa a quella degli Azzurri che alzano il trofeo al cielo di Wembley. Di seguito la storia dal suo profilo Instagram ufficiale.