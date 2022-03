FOTO – Bastoni titolare indiscutibile dell’Inter: raggiunta una cifra tonda!

Bastoni continua a macinare traguardi con la maglia dell’Inter nonostante la giovanissima età. Il difensore nerazzurro con la Salernitana ha raggiunto una cifra tonda

CIFRA TONDA – Alessandro Bastoni è ormai un punto fermissimo dell’Inter. Il difensore, dopo uno stop forzato per infortunio e squalifica, è tornato in pianta stabile nell’undici titolare che ha ripreso la corsa in campionato dopo un mese deludente a livello di prestazioni e risultati. L’ex Atalanta contro la Salernitana ha raggiunto una cifra tonda con la maglia nerazzurra: “Alessandro Bastoni ha giocato la sua 100ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter”, scrive il club su Twitter.

💪 | BASTO Alessandro Bastoni ha giocato la sua 100ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia dell'Inter ⚫🔵#ForzaInter #InterSalernitana pic.twitter.com/vCwyppIlGA — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 6, 2022

La presenza centouno arriverà certamente martedì 8 marzo quando l’Inter scenderà in campo contro il Liverpool di Jurgen Klopp nel ritorno degli ottavi di Champions League.