FOTO – Bastoni suona la carica in vista...

FOTO – Bastoni suona la carica in vista di Inter-Fiorentina: “Siamo pronti”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Alessandro Bastoni ieri ha disputato l’ultima amichevole del precampionato dell’Inter. Il difensore nerazzurro, adesso, è proiettato alla prima di Serie A contro la Fiorentina.

PRONTI – L’Inter, concluso il suo precampionato, si appresta a ripartire. Sabato prossimo, a San Siro, ci sarà l’esordio nel nuovo campionato di Serie A per la squadra di Conte. L’avversaria è la Fiorentina, degli ex Biraghi e Borja Valero. Alessandro Bastoni, attraverso un post pubblicato sul suo profilo di “Instagram” si mostra già determinato e carico per la prima sfida ufficiale.