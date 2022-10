FOTO – Bastoni si gode la qualificazione dell’Inter: «Al prossimo turno!»

Alessandro Bastoni è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter sul Viktoria Plzen. Il difensore, attraverso un post su Instagram, esprime tutta la sua soddisfazione per la qualificazione dei nerazzurri al prossimo turno della Champions League

CONTENTO – Alessandro Bastoni ha fornito un’ottima prestazione in Inter-Viktoria Plzen. Suo l’assist per l’1-0 di Mkhitaryan, che ha scardinato il fortino della squadra ceca ed ha aperto la serata di festa dell’Inter. Il difensore, attraverso un post pubblicato su Instagram, celebra la vittoria ed il conseguente passaggio del turno dei nerazzurri in Champions League. Questo il suo messaggio: «Che notte! Al prossimo turno». Di seguito il post

Fonte: Instagram