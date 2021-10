FOTO – Bastoni riceve un riconoscimento da FIFA22: ecco di cosa si tratta

Bastoni lavora insieme al resto del gruppo in vista di Lazio-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A (QUI il report allenamento). Intanto il club nerazzurro su Twitter annuncia che il giovane difensore è entrato nel Team of the Week di FIFA

RICONOSCIMENTO – Alessandro Bastoni, archiviati gli impegni con l’Italia in Nations League, può prepararsi insieme al resto del gruppo per Lazio-Inter, una delle sfide più attese dell’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime). Il giovane difensore, che ieri ha svelato qualche segreto di spogliatoio (vedi articolo), ha ricevuto un riconoscimento da FIFA22.

RENDIEMENTO – Bastoni è infatti entrato nel Team of the Week per la modalità FUT22: “Bastoni è nel Team of the Week di questa settimana!”, scrive l’Inter su Twitter. Premiato dunque l’ottimo rendimento del numero 95 nerazzurro.