FOTO – Bastoni innamorato dell’Inter: la carica dopo il gol al Parma

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni segna il suo secondo gol con la maglia dell’Inter, e firma la vittoria sul Parma. Il bacio allo stemma rivendica l’amore del difensore per i colori nerazzurri. Al fischio finale, suona la carica per la squadra.

RIPARTIRE – Alessandro Bastoni non è partito titolare in Parma-Inter, ma da subentrato firma il suo secondo gol nerazzurro. A differenza di quello siglato a Lecce, questo non solo è più semplice da trasformare, ma regala 3 punti importantissimi all’Inter. Un gol chiave per ripartire, soprattutto dopo lo sciagurato pareggio di mercoledì contro il Sassuolo. E un’altra prova estremamente convincente di Bastoni, che era finito anche lui dietro la lavagna contro i neroverdi. Il suo ingresso cambia gli equilibri di squadra, e le sue sortite offensive contengono le ripartenze del Parma. Non solo: è proprio grazie ad una sua discesa in area che trova il gol della vittoria. Il suo taglio verticale è invisibile alla retroguardia avversaria, e Bastoni può appoggiare di testa da pochi passi. Gioia sconfitta per il difensore (ex della gara), che esulta baciando lo stemma nerazzurro. Un amore, quello per l’Inter, mai nascosto da Bastoni. Che a fine partite suona la carica sui social: “Ripartiamo da qui!!💪🏻🖤💙 #ForzaInter #amala”.