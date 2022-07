FOTO – Bastoni, grande intesa in allenamento con Sanchez: gesto chiaro

Grande intesa in allenamento tra Alessandro Bastoni e Alexis Sanchez, attaccante cileno che a breve potrebbe lasciare l’Inter.

FOTO – Alessandro Bastoni ha pubblicato un nuovo post tramite il proprio profilo Instagram. In questo contenuto il difensore centrale dell’Inter è protagonista insieme al compagno di squadra Alexis Sanchez al Centro Sportivo Suning. Nelle foto un gesto d’intesa tra i due, come conferma anche il messaggio presente nel condiviso dall’italiano. “Man, give me ✋🤚. @Inter. #Amala #inter #Training #Preseason“.

Fonte: Instagram Alessandro Bastoni