FOTO – Bastoni festeggia dopo Inter-Fiorentina: “Vittoria incredibile!”

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni, al centro della difesa al posto dello squalificato Stefan de Vrij ieri sera per l’esordio in campionato in Inter-Fiorentina, il giorno dopo la vittoria in rimonta per 4-3 ha esultato attraverso i social.

Bastoni esulta per l’inizio di stagione particolarmente incredibile, con la rimonta dell’Inter a San Siro contro una Fiorentina che ha messo in serie difficoltà il reparto arretrato di Antonio Conte, questo il messaggio pubblicato oggi attraverso i social: “Vittoria incredibile!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.