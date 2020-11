FOTO – Bastoni esulta per il 4-2 contro il Torino: “Grande rimonta!”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni festeggia con entusiasmo la vittoria dell’Inter sul Torino. A esaltare il difensore è soprattutto la rimonta, che porta il risultato da 0-2 a 4-2. Ecco il suo commento.

RIMONTA – Alessandro Bastoni è estasiato dalla rimonta con cui l’Inter supera il Torino per 4-2. Una rimonta che prende piede al 62′, coi granata sul punteggio di 0-2. I nerazzurri riescono ad accorciare e a pareggiare nei cinque minuti successivi. E la rimonta si completa poi nei minuti finali, con il rigore di Romelu Lukaku e la rete finale di Lautaro Martinez. Bastoni è rimasto in campo per tutti i novanta minuti (come avvenuto nelle tre partite disputate con l’Italia), godendosi in pieno il ribaltone finale. Ed ha potuto farlo assieme ai compagni di reparto. Infatti al 65′ è entrato Milan Skriniar, e al 74′ Stefan de Vrij, ricomponendo così la difesa titolare. Ecco le parole di Bastoni sui social: “Grande rimonta!!💪🏻 Avanti cosi 🖤💙 #team #ForzaInter”.