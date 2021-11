FOTO – Bastoni esulta dopo l’importante vittoria in Inter-Napoli

Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, è molto soddisfatto per il successo ottenuto in casa contro il Napoli.

INTER-NAPOLI – Alessandro Bastoni è carico per i 3 punti ottenuti a San Siro dalla “sua” Inter contro il Napoli per 3-2. Così, il giorno dopo il successo contro gli azzurri, il difensore centrale in un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. “Monday mood 👊🏻⚫🔵. @Inter . #Amala“. Uno stato d’animo evidente evidente nelle foto all’interno del contenuto, una delle quali presente a seguire.

Fonte: Instagram Alessandro Bastoni