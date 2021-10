FOTO – Bastoni esalta la difesa dell’Inter: «Clean sheet e 3 punti!»

Bastoni è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter contro l’Empoli (vedi pagelle). Sul proprio account Instagram, il difensore mancino ha elogiato la grande prestazione dei nerazzurri.

PORTA INVIOLATA – Alessandro Bastoni non conosce la parola turnover. Titolare anche contro l’Empoli, il difensore ha iniziato prima come braccetto di sinistra e poi ha concluso il match al centro della difesa al posto di Stefan de Vrij. Prestazione perfetta in entrambe le posizioni, così come in costruzione. Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’99 celebra la vittoria dell’Inter in Toscana senza subire gol: “Clean sheet e +3″. Ad accompagnare queste parole, una sua foto in azione nel corso del match. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni