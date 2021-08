FOTO – Bastoni è pronto a combattere da sabato con il Genoa

L’inizio della prossima stagione si avvicina. Il match contro il Genoa (vedi articolo), il primo della nuova Serie A, è dietro l’angolo. I giocatori nerazzurri stanno ultimando gli ultimi dettagli ad Appiano Gentile e anche Alessandro Bastoni è pronto a combattere per difendere lo scudetto.

BATTAGLIA – L’Inter quest’anno, persi Romelu Lukaku, Antonio Conte e anche Achraf Hakimi, sono chiamati a difendere lo scudetto conquistato la passata stagione. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, hanno il dovere di difendere il trionfo dell’anno scorso cercando il bis che porterebbe sul petto dell’Inter la seconda stella già da contro il Genoa. Uno dei protagonisti sarà Bastoni, divenuto perno della difesa interista. Il centrale ha postato poco fa una foto sul suo profilo Instagram in bianco e nero e con delle emoji in didascalia: delle spade, uno scudo e i colori neroazzurri. Bastoni dunque è pronto a battagliare e anche il colore bianco e nero è molto di rimando alle scene di battaglia, spesso raffigurate in bianco e nero.

