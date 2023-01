FOTO – Bastoni e Lukaku, sorrisi e buon umore in vista di Monza-Inter

L’Inter questa sera scenderà in campo in casa del Monza per confermare quanto di buono visto contro il Napoli: la foto con Alessandro Bastoni e Romelu Lukaku protagonisti in allenamento.

TWEET – Sorrisi e buon umore in allenamento tra Alessandro Bastoni e Romelu Lukaku a poche ore dal fischio d’inizio di Monza-Inter nella foto pubblicata su Twitter dal Club meneghino. Ultimi dettagli in casa nerazzurra prima di giocare il match di campionato tra le mura amiche dei brianzoli, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti, fondamentali per la corsa scudetto.

Fonte: Twitter Inter