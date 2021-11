FOTO – Bastoni dopo Sheriff-Inter: «Emozioni da Champions League!»

Bastoni ha guidato la difesa dell’Inter nella vittoria contro lo Sheriff (vedi articolo). Sui propri social, il centrale ha esaltato la grande prestazione dei nerazzurri in Champions League.

MURO – Altra prestazione maiuscola per Alessandro Bastoni. Contro lo Sheriff in Champions League, match che l’Inter doveva assolutamente portare a casa per mettere a posto la situazione del girone, il centrale mancino ha offerto una prova senza sbavature, contribuendo al grande successo della squadra di Simone Inzaghi. Il classe ’99, attraverso il proprio account Instagram, ha commentato con queste parole: “Emozioni da Champions League. Grazie per il vostro sostegno ovunque”. Un ringraziamento anche per i tifosi che hanno fatto sentire la loro vicinanza anche in una trasferta complicata come quella di Tiraspol. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni