FOTO – Bastoni dopo Napoli-Inter: “Si inizia il 2020 al meglio!”

Alessandro Bastoni straripa di gioia dopo Napoli-Inter. Un’altra prova maiuscola per il difensore italiano, che respinge molto bene gli assalti partenopei dalle sue parti. Giunto alla nona presenza con l’Inter, ecco le sue parole dopo la prima vittoria nerazzurra del 2020.

IN CRESCITA COSTANTE – Alessandro Bastoni è sceso in campo come titolare in Napoli-Inter, per l’ottava volta in stagione. Antonio Conte continua a credere e ad investire nel giovane classe 1999: arrivato come un rinforzo numerico in un reparto considerato già granitico, Bastoni è riuscito a rovesciare le gerarchie. Su 9 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter, Bastoni ne ha disputate 8 da titolare: segno di enorme fiducia da parte dell’allenatore. Che non a caso, già in estate, pose il veto su una sua cessione, sebbene in prestito: rientrato alla base dopo una stagione formativa a Parma, l’ex Atalanta ha messo in mostra doti di sicurezza da futuro leader della retroguardia. Doti che provengono sicuramente da una dose di carisma non comune per un 20enne come lui. Ecco il suo messaggio dopo la vittoria di Napoli: “Yeeeessss!! Si inizia il 2020 al meglio! Grande vittoria ragazzi! Forza inter⚫️🔵“.