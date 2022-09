FOTO − Bastoni si consola con l’Italia: «Ripartire da queste due vittorie»

L’Italia ha portato a casa un’ottima vittoria contro l’Ungheria. Tre punti decisivi per andare alla fase finale di Nations League e secondo successo di fila dopo quello contro l’Inghilterra. Bastoni festeggia

CONSOLAZIONE − Alessandro Bastoni ha partecipato alla vittoria dell’Italia in Ungheria, subentrando ad inizio ripresa a Francesco Acerbi, suo compagno all’Inter. Anche con la maglia azzurra, il difensore non è stato autore di una grande partita. Qualche sbavatura più un gravoso rischio su un possibile rigore per i magiari non ravvisato dall’arbitro. Nonostante ciò, Bastoni guarda al risultato e festeggia per l’Italia. Il suo post su Instagram.

Ora testa all’Inter con la speranza che ritorni quello di un tempo.