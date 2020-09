FOTO – Bastoni: “Carrarese, buon test per l’inizio di campionato”

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni, oggi titolare nel corso dell’allenamento congiunto con la Carrarese (terminata 7-0 a favore deil’Inter), attraverso i social ha pubblicato una foto esprimendo tutta la sua soddisfazione per l’esito del test.

TEST PER IL CAMPIONATO – Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter oggi titolare nel corso del test contro la Carrarese concluso 7-0, in serata ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo e un messaggio di soddisfazione: “Buon test per preparare l’inizio del campionato “. Di seguito il post pubblicato attraverso il suo account Instagram.