FOTO – Bastoni accoglie Dumfries: «Benvenuto fratello»

L’Inter ha ufficializzato Edin Dzeko e Denzel Dumfries. La società nerazzurra è sempre al lavoro sul mercato per rinforzare ancor di più la rosa nerazzurra ma intanto Simone Inzaghi si gode la sua squadra. I due neoacquisti si sono allenati oggi per la prima volta e Alessandro Bastoni accoglie l’olandese sui social.

FRATELLANZA – Dumfries ha un’eredità molto pesante da raccogliere. La fascia destra l’anno scorso ha avuto Achraf Hakimi come re indiscusso e il suo addio sarà difficile da colmare. L’olandese arriva dal Psv e oggi si è allenato per la prima volta con il nuovo club ad Appiano Gentile. Tanti gli scatti catturati dall’Inter con Bastoni, giovane ma titolarissimo dei nerazzurri, che accoglie sui propri social il nuovo acquisto. Una foto postata sul suo profilo Instagram lo raffigura intento ad abbracciare Dumfries e la didascalia è chiara: «Benvenuto fratello». Insomma, lo spogliatoio Inter sembra già aver accolto a pieno regime Dumfries, in attesa di vederlo sgroppare sulla destra.