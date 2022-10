FOTO – Barella, un brindisi a tema Inter per celebrare gli ottavi di finale!

Barella, grande protagonista del traguardo ottenuto in Champions League dall’Inter, approdata agli ottavi di finale, brinda alla vittoria a modo suo. Il centrocampista nerazzurro nelle sue Instagram Stories condivide un buon bicchiere di vino rosso

CIN CIN – Nicolò Barella non è andato in gol contro il Viktoria Plzen ma sicuramente la rinascita dell’Inter passa dai suoi piedi, dalla sua forma fisica e dalla sua concentrazione ritrovata. Il centrocampista nerazzurro non è un gran frequentare dei social network ma per l’occasione e per celebrare la qualificazione agli ottavi si lascia andare ad un buon bicchiere di vino rosso, condiviso nelle sue Instagram Stories.

Barella brinda al traguardo ottenuto come testimoniano i pallini nerazzurri.