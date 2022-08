FOTO – Barella, traguardo in Serie A. Inter: «Che bel modo di festeggiare»

Non solo vittoria in extremis della “sua” Inter ieri sera contro il Lecce per Nicolò Barella, che ha anche raggiunto un importante traguardo in Serie A.

PRESENZE – L’Inter ha celebrato le 200 presenze raggiunte in Serie A da Nicolò Barella pubblicando su Twitter un messaggio e una foto del centrocampista italiano. A seguire le parole e l’immagine condivise sul social network. “Che bel modo di festeggiare le 200 presenze in Serie A 🎉🖤💙 #ForzaInter“.

Fonte: Twitter Inter