FOTO − Barella on-fire, il super gol di Inter-Cremonese gli vale un premio!

Barella è stato autore di una rete molto bella in Inter-Cremonese, un tiro al volo spettacolare per il momentaneo 2-0 nerazzurro. Per lui un premio assegnatogli grazie alla votazione social dei tifosi

SENZA STORIA − Niccolò Barella è stato l’MVP di Inter-Cremonese. Il giocatore sardo è stato premiato grazie ad un sondaggio social a quattro. Tra i candidati anche Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Vittoria schiacciante del sardo con il 77,2% dei voti. Premiata soprattutto la meravigliosa rete del 2-0 di martedì sera che ha indirizzato la gara.

Il super gol di Nicolò Barella gli vale il premio di #MOTM di #InterCremonese ✨🥇 pic.twitter.com/nHqZyU9cvX — Inter (@Inter) September 1, 2022

Per Barella si tratta del primo gol in assoluto in questa stagione.