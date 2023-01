FOTO – Barella, festa speciale dopo la Supercoppa: maglietta in evidenza!

Barella è stato tra i grandi protagonisti della finale di Supercoppa italiana vinta dall’Inter a Riad contro il Milan. Il centrocampista nerazzurro, tornato a Milano insieme al resto della squadra, festeggia il compleanno della figlia più piccola con tanto di maglietta celebrativa

ANCORA FESTA – Nicolò Barella ha arato il prato verde del King Fahd International Stadium di Riad come se non ci fosse un domani. Troppa la voglia di battere il Milan e portare a casa la Supercoppa italiana per il secondo anno consecutivo. Il numero 23 dell’Inter, una volta atterrato a Milano, non ha perso tempo per festeggiare il secondo compleanno della figlia più piccola seppur con un giorno di ritardo poiché la data era proprio ieri. “Oggi si soffia con papà. 2 anni + 1 giorno”, scrive Federica Schievenin, moglie di Barella. Ben in evidenza la maglietta del centrocampista, ovvero quella celebrativa della vittoria in Supercoppa.

Doppi festeggiamenti in casa Barella.