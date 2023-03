FOTO − Gli auguri di Matteo Darmian per i 115 anni dell’Inter

Tra i tanti auguri arrivati all’Inter per i suoi 115 anni, vi sono stati anche quelli di Matteo Darmian che ha voluto festeggiare con un messaggio pubblicato sui social.

BUON COMPLEANNO − Matteo Darmian è stato uno dei tanti, tra calciatori e tifosi dell’Inter, ad aver mandato un augurio al club nerazzurro per il suo compleanno. L’esterno italiano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per celebrare questo importante traguardo. Nell’immagine è presente una sua foto con la maglia speciale per i centoquindici anni del club, accompagnata da una didascalia con scritto: «Buon compleanno Inter»

Fonte: Pagina Instagram di Matteo Darmian